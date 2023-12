Roberta Metsola apela centro político mais forte

A presidente do Parlamento Europeu apelou este sábado em Lisboa para o fortalecimento do "centro político" para que os cidadãos não sintam a tentação de se refugiar "no cinismo fácil" dos partidos políticos dos extremos.

Roberta Metsola foi oradora convidada na sessão de abertura da reunião alargada do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD e deixou alguns alertas a nível europeu.

“Temos de ser capazes de construir um novo horizonte político, não devemos ter medo de navegar em águas agitadas, os europeus nunca tiveram medo de fazer o mais difícil”, afirmou Metsola, que apelou a lideranças europeias fortes “com responsabilidade, ética” e contra “a corrupção e os populismos”.

A presidente do Parlamento Europeu sublinhou a importância de os líderes europeus defenderem “o modelo das democracias liberais, de fortalecerem o centro político” e lutarem por compromissos, que apontou como “uma força e não uma fraqueza”.

Segundo Roberta Metsola, alertando que as pessoas querem respostas em temas como a inflação, migração, bem-estar ou desigualdades sociais, “se falharmos nisso, corremos o risco de ver os nossos povos refugiarem-se no cinismo fácil dos extremos políticos”,

A presidente do Parlamento Europeu disse saber que os portugueses “acreditam no projeto europeu”, mas deixou um apelo: “Não tomem a União Europeia por garantida, expressem as vossas preocupações, o futuro de Portugal e da Europa será definido pela nossa capacidade de manter as pessoas nos corações das decisões”.