Dentro de momentos, segue a Mensagem de Natal

A mensagem de Natal da Igreja Católica voltará a ser transmitida no dia 24 de dezembro pela RTP. D. Rui Valério irá este ano retomar a tradição iniciada em 1967 pelo então cardeal-patriarca D. Manuel Cerejeira. A única vez que este espaço dedicado à Igreja na véspera de Natal não foi incluído na programação da estação pública, aconteceu o ano passado, em 2022, no seguimento de uma decisão unilateral tomada pelo cardeal D. Manuel Clemente, ex-patriarca de Lisboa. Mas este ano a RTP voltará a dedicar este espaço na programação de Natal à Igreja Católica.

D. Rui Valério, sucessor de D. Manuel, que tomou posse como patriarca de Lisboa no passado mês de setembro, já manifestou à direção da RTP a sua disponibilidade e vontade em voltar a gravar a mensagem de Natal. Uma iniciativa que Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração do canal público, aceita tendo já mostrado toda a abertura para retomar as tradicionais transmissões. Ao Nascer do SOL, o jornalista confirmou que D. Rui Valério “falou sobre o assunto, numa conversa que tivemos e agora só depende da Igreja que esse espaço volte a ser preenchido”. Segundo Nicolau Santos, a única condição imposta pela RTP foi que “a mensagem seja do patriarca de Lisboa, como sempre foi, e não a mensagem de Natal proferida pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), como sugeriu o ano passado D. Manuel Clemente”. Se a decisão da Igreja for gravar a mensagem por outro bispo que não seja D. Rui Valério e enviá-la para toda a comunicação social, como sucedeu no ano passado, “a RTP fará o mesmo que todos os órgãos de informação e tratará deste tema como uma notícia”.

Fontes da Igreja garantiram ao Nascer do SOL que «o Patriarcado de Lisboa está totalmente disponível para a possibilidade de voltar a emitir a mensagem do senhor patriarca na RTP». D. Rui Valério não irá, assim, seguir a imposição feita o ano passado por D. Manuel e será ele próprio o protagonista da mensagem de Natal em nome da Igreja Católica.

Foi em 2021 que D. Manuel Clemente fez saber à RTP “não se sentir à vontade em falar em nome da Igreja Católica” e que deveria ser o presidente da CEP a dar a cara. Passado um ano, concretizou a sua convicção e no Natal passado, quando a estação de televisão se preparava para enviar uma equipa para gravar a mensagem tal como nos anos anteriores, foi surpreendida pela recusa do então patriarca, segundo relatou na altura o Diário de Notícias. A explicação para esta recusa foi dada pelo porta-voz da CEP, através do mesmo jornal: “Desde que deixou de ser presidente da CEP, o cardeal-patriarca de Lisboa tem declarado que deve ser o presidente da CEP em exercício a representar a Igreja Católica em Portugal, nomeadamente em atos protocolares. O facto de não ter existido mensagem de Natal do cardeal-patriarca inscreve-se neste princípio”, declarava o padre Manuel Barbosa.

D. José Ornelas, presidente da CEP, teria já gravado um vídeo, que enviou a todas as redações, incluindo a RTP. A estação pública fez da mensagem notícia e não transmissão na íntegra. Este vídeo, esclareceu o porta-voz, foi feito com o contributo de vários membros, incluindo D. Manuel. O porta-voz da CPE não garantiu que o mesmo procedimento se repetisse no futuro. Sabemos agora que não se repetirá