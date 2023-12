Janelas Verdes recebe mostra de pintura espanhola

Foi inaugurada esta quinta-feira no Museu Nacional de Arte Antiga, e abriu ao público na sexta-feira, a exposição Identidades Partilhadas – Pintura Espanhola.

No total, são 82 obras de artistas espanhóis, pintadas entre o século XIV e o início do século XX, que poderão ser vistas até 30 de março do próximo ano.

“Muitas das peças aqui expostas, mantidas em coleções privadas ou em monumentos e sítios de difícil acesso, são pela primeira vez estudadas e apresentadas ao público, algumas com novas atribuições”, revelou o museu. das Janelas Verdes.

“Estarão assim disponíveis a todos, as obras de alguns dos grandes nomes da arte espanhola, desde os mestres da pintura castelhana e catalã medieval aos expoentes da grande pintura do romantismo tardio. Será também possível admirar as produções de El Greco, Zurbarán, Ribera ou Murillo, e núcleos de incidência temática, como aqueles dedicados ao retrato régio e cortesão ou à natureza-morta, onde terão lugar de destaque pinturas de Baltazar Gomes Figueira e de sua filha, Josefa d’Óbidos, dadas as suas profundas ligações à arte espanhola, cujos modelos inovadores introduziram em Portugal”.

Paralelamente, o museu lisboeta exibirá na Galeria de Pintura Europeia, e também até 30 de março de 2024, a tela O Bom Pastor, de Bartolomé Esteban Murillo, emprestada pelo Museu do Prado, em Madrid.