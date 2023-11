Duarte Pio defende reposição do SMO

O duque de Bragança defende a reposição do Serviço Militar Obrigatório (SMO) em Portugal para “dar dignidade aos militares”. Duarte Pio considera que estes têm sido, nos últimos tempos, “maltratados pelo poder político”.

O duque de Bragança considera que “o serviço militar obrigatório é também uma oportunidade única para promover o convívio e camaradagem entre os jovens de origens sociais e culturais diferentes, reforçando a unidade nacional”.

No discurso desta quinta-feira no tradicional jantar dos Conjurados, e citado pela agência Lusa, Duarte Pio diz acreditar “que seja este o momento de rever a opção do “serviço militar obrigatório” e que é “tempo de os governos voltarem a dar dignidade aos militares, tão maltratados pelo poder político, mas que são o garante da nossa segurança e soberania”

Na comunicação por ocasião do Dia da Restauração da Independência de Portugal, lembrou ainda que alguns países permitem aos jovens substituir o serviço militar por um por um “serviço cívico mais prolongado”.

O Duque de Bragança, que vai intervir Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, considera que desde a Segunda Guerra Mundial não se vive um “período tão preocupante” como atualmente e llembra que o envolvimento das Forças Armadas portuguesas em alguns conflitos “tem sido muito bem vista internacionalmente, apesar das limitações orçamentais”.

Duarte Pio lamenta ainda a “preocupante situação económica” e apela ao voto nas legislativas antecipadas de 10 de março porque “quem não vota não tem o direito de criticar” porque “entrega a sua responsabilidade a outrem”.