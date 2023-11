Pedro Proença é o novo presidente da Associação das Ligas Europeias

Em comunicado, o organismo informou que a nomeação de Pedro Proença ocorreu durante uma assembleia geral extraordinária e implica a designação do líder da LPFP como representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que será ratificada no próximo congresso do organismo regulador do futebol europeu, em 8 de fevereiro de 2024, em Paris.

Já em 20 de novembro, a LPFP tinha anunciado a nomeação de Pedro Proença, de 53 anos, para presidente da Associação de Ligas Europeias, que reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes, de 34 países europeus.

Presidente da LPFP desde julho de 2015, Pedro Proença disse, na altura, que não ia admitir que a liderança do organismo continental o desviasse "um milímetro" das responsabilidades impostas pelo terceiro mandato consecutivo à frente da Liga de clubes.