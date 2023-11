O PSD fez história em Setúbal

O dia 25 de novembro é uma data que tem de ser assinalada e comemorada. É indiscutível que a nossa Democracia deve muito ao 25 de abril e a todos aqueles que nele participaram, arriscando a sua vida em prol de um bem maior – a liberdade. Mas também, devemos, e muito, a todos aqueles – civis e militares – que se opuseram à tentativa de instauração de um Regime Comunista, que, como todos sabemos, suprime a liberdade.

Devemos por isso, assinalar que o Golpe do 25 de novembro marca a consolidação da Democracia pluralista em Portugal, o segundo Dia da Liberdade, não tão importante como o primeiro, mas de grande relevância histórica para Portugal.

Foi este o dia que o PSD escolheu para realizar o seu primeiro Congresso no distrito de Setúbal, coisa que em quase 50 anos da sua fundação nunca tinha acontecido. Conferiu a devida importância ao 25 de novembro, mas também ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres – facto salientado pela Vice-Presidente do Partido, Inês Palma Ramalho, relembrando que é preciso tomar medidas concretas nesta matéria, este ano, até 25 de novembro, foram 25 mulheres assassinadas.

Aquele que era um Congresso que tinha como único objetivo a discussão de alterações estatutárias, veio a ser um Congresso politicamente relevante.

O primeiro Congresso do PSD em Setúbal, não foi só o Congresso extraordinário para alterar os Estatutos do partido – foi o Congresso que assinalou o arranque da campanha eleitoral.

O distrito de Setúbal, apesar de todo o potencial de desenvolvimento e inovação que tem, é um distrito com níveis de pobreza preocupantes, estagnado economicamente e com um retrocesso social inconcebível aos dias de hoje – este é o resultado de uma governação exclusivamente de esquerda neste distrito.

Desde as primeiras eleições em Portugal, em 1976, que o PSD não consegue no distrito de Setúbal eleger mais do que 6 deputados para a Assembleia da República – sendo que este resultado só aconteceu uma única vez em 1987. Alias, o PSD nunca governou uma Câmara Municipal no distrito de Setúbal.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, o melhor resultado do PSD foi a eleição de dois vereadores em duas das treze Câmaras Municipais do distrito, elegeu dois vereadores no Montijo e dois em Setúbal. No total das treze Câmaras Municipais o PSD elegeu vereadores em seis Câmaras do distrito.

No caso concreto do concelho de Setúbal, o PSD coloca-se como um partido de charneira e isso tem trazido ao concelho e ao PSD local ganhos significativos, como aconteceu recentemente com a aprovação da isenção do IMT para jovens, uma medida que o PSD em Lisboa ainda não conseguiu aprovar. O PSD fez história em Setúbal.

A este propósito é curioso que o PS decida viabilizar ou não esta medida em função do território e, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, não tenha permitido que esta proposta fosse aprovada.

Regressando ao concelho de Setúbal, por via da posição que o PSD assume na Câmara Municipal fez aprovar um conjunto de medidas que resultou num ganho inédito, talvez o mais expressivo dos últimos vinte anos. As medidas vão desde a reduções fiscais à isenção de atividades de apoio à família, refeições e transporte escolar gratuito, dísticos de estacionamento gratuitos, um conjunto alargado e que beneficiará genericamente todos as pessoas, com principal enfoque nas famílias. Haja agora coragem para que sejam aprovadas, também, na Assembleia Municipal.

Um ganho eleitoral importante para galvanizar o partido para o período eleitoral que aí vem, mas acima de tudo um ganho relevante para os setubalenses, que por esta via terão um aumento de rendimentos e um alívio da carga fiscal. E assim se fez história num distrito que precisa de políticas públicas corretas para ocupar o lugar que lhe é devido – um distrito inovador e que faça da atração de investimento a sua principal prioridade.