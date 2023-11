Guerra. Hamas vai libertar 10 reféns israelitas

O Hamas vai libertar 10 israelitas, esta quinta-feira, anunciou uma fonte do grupo, que refere que dois deles também têm nacionalidade russa.

Hoje contabiliza-se sete dias de tréguas entre o Hamas e Israel. Neste intervalo de tempo, o grupo islamita libertou 10 reféns israelitas, em troca do triplo dos detidos palestinianos.

O acordo, que visa a libertação de reféns, foi prorrogado hoje de amanhã, e irá durar até às 7h00 de sexta-feira (5h00, em Lisboa).

"As negociações foram muito duras e prosseguiram durante toda a noite até alguns minutos antes [do fim da trégua], às 07:00 da manhã de hoje [quinta-feira]: no final, foi decidido prolongar a trégua por um dia na Faixa de Gaza, até sexta-feira", disse ainda, citado pela imprensa internacional.