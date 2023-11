COP28. Guterres acusa "falta de vontade política" e deixa alertas para possível "desastre total"

Esta quinta-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para a possibilidade de um “desastre total” na eventualidade de a temperatura global aumentar 3ºC e considerou que há falta de vontade política para acelarar o combate às alterações climáticas.

Em declarações à agência de notícias, France-Presse, antes de se deslocar até ao Dubai para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP28), António Guterres explicou que “há uma diferença essencial entre a redução progressiva e a eliminação progressiva, porque a redução progressiva pode ser qualquer coisa, nunca se sabe exatamente o que significa”

“Eliminar gradualmente significa que num determinado momento isso para. Agora, não pode parar amanhã”, acrescentou o secretário-geral da ONU, reiterando ser necessário que os países se organizem e definam um prazo “credível” e “em conformidade com o objetivo de manter a temperatura a 1,5º”.

Na passada segunda-feira, a ONU tinha revelado que o mundo pode ficar 3ºC mais quente, ainda este século, afastando-se do compromisso assumido no Acordo de Paris, relativamente à diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, aprovado em 2015 na COP21.

“A única coisa que ainda falta é vontade política”, rematou o secretário-geral da ONU, sublinhando que “a COP é importante para as pessoas entenderem que ainda estamos realmente a caminhar numa direção muito errada”.

“Estamos a caminhar, se nada acontecer, para os 3 ºC e isso será um desastre total", reforçou António Guterres.

Desde esta quinta-feira, até dia 12 de dezembro, os Emirados Árabes Unidos, um dos principais produtores de petróleo, recebem milhares de pessoas de todo o mundo na chamada cimeira do clima, para debater as alterações climáticas e a luta contra o aquecimento global.