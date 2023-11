Procura por equipamentos de aquecimento e climatização dispara em novembro

Com a chegada do tempo frio, a procura por equipamentos de aquecimento e de climatização aumentou cerca de 120% e 105%, respetivamente, só nos primeiros 20 dias deste mês de novembro. Esta é uma das principais conclusões do comparador de preços e marketplace KuantoKusta.

Segundo a empresa, “as fortes descidas de temperatura estão a levar os portugueses a investir em desumidificadores, aquecedores e sensores de temperatura e humidade, com as vendas a atingirem uma média de cerca de 142 euros por pedido”. E estes gastos “sugerem que os consumidores estão dispostos a investir em tecnologias mais avançadas que atendam às suas necessidades específicas de climatização”.

“É evidente que os consumidores portugueses, para além de precisarem de aquecer as suas casas, procuram conforto e equipamentos que se ajustem às suas necessidades. Este artigo em particular, que tem registado mais procura, permite aos utilizadores controlem remotamente o aquecimento da sua casa, através de uma app, e possui ainda um termóstato para que o aquecedor regule a potência consoante a temperatura ambiente, levando a um maior conforto em casa e a uma poupança de energia assinalável”, explica André Duarte, diretor comercial do KuantoKusta.

O responsável do KuantoKusta indica ainda que muitos consumidores aproveitaram o período da Black Friday para comprar estes equipamentos para as suas casas. Mas, com a temporada de inverno em andamento, a empresa espera que o interesse e o investimento em artigos de climatização continue a crescer.