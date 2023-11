Abusos sexuais. Manual que explica como denunciar será entregue em escolas

O manual “Princípios básicos para a prevenção da violência sexual contra crianças: conhecer, identificar e agir”, da associação Quebrar o Silêncio, é apresentado esta quinta-feira, e será distribuído por todas as escolas, como forma de prevenir e ajudar crianças vítimas de abusos sexuais.

“Ao longo das duas sessões de formação que fomos fazendo com profissionais, percebemos que ainda existe muita desinformação sobre estes temas e sobre o que é a violência sexual contra crianças, qual é o impacto, as consequências, porque é que as crianças não partilham as suas experiências”, disse Ângelo Fernandes, em declarações à agência Lusa.

O presidente da associação adianta ainda que o livro é destinado a “qualquer profissional que, no exercício da sua profissão, lide com crianças e jovens”, ou “qualquer pessoa que trabalhe nas escolas”.

A associação tem como objetivo apoiar homens vítimas de abuso sexual, explicou ainda Ângelo, e acrescentou que muitos profissionais não sabem identificar os sinais de abuso.

“Notamos que existe uma grande diversidade nas respostas. Há quem diga que vai falar com a direção [da escola], há quem diga que vai falar com o psicólogo, há quem diga que vai falar com a família, há quem diga que vai falar com a CPCJ [comissão de proteção de crianças e jovens] “, apontou.

O presidente da Quebrar o Silêncio alertou, também, para a importância do apoio do Ministério da Educação, uma vez que as crianças passam a maior parte do seu tempo nas escolas.