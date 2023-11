Como sobreviver aos gastos de Natal? Nesta época também é possível economizar

Esta época é sinal de gastos extras e porque todas as famílias merecem um Natal sem sobressaltos económicos, a Deco oferece a todas as famílias conteúdos sobre poupança e equilíbrio financeiro.

O Natal é sinónimo de tempo passado em família ou com amigos, de uma mesa farta, repleta de pratos deliciosos e muitos doces, de prendas e claro de um pinheiro bem decorado e iluminado, acompanhado de um presépio. Por isso, é compreensível que os gastos neste período sejam superiores ao habitual, existindo, no entanto, ferramentas que podem apoiar as famílias nesta gestão.

A Deco, com este presente, quer ajudar todos os consumidores a prepararem a época festiva de forma mais sustentável para as suas finanças, evitando ruturas nos orçamentos, mitigando os efeitos da inflação e permitindo a entrada no próximo ano com saldo positivo.

Nesta época também é possível economizar

É possível gastar menos! Para isso é necessário alterar alguns comportamentos e optar sempre (ou quase) pelas decisões mais económicas. Pequenos gestos podem mesmo fazer a diferença e só depende de cada um tomar essa decisão.

