Cinema King, de Alvalade, novamente à venda

Há sensivelmente uma semana, os moradores de Alvalade foram surpreendidos por um anúncio afixado no edifício do antigo cinema King onde se lê: «Vende-se».

No grupo de Facebook ‘Vizinhos de Alvalade’, as interrogações sobre o futuro do espaço multiplicam-se na sequência de uma publicação de Bruno Cochat com uma fotografia do edifício.

Cochat adiantou ao Nascer do SOL: «Há já algum tempo que via o edifício fechado, mas de boca em boca ouvia-se que um grupo de pessoas ligadas ao cinema independente tinha apresentado um projeto à Câmara de Lisboa e pedido um apoio à Junta de Freguesia de Alvalade para explorar o espaço. Dizia-se que estava tudo muito bem encaminhado…».

O Nascer do SOL tentou, mas em vão, obter esclarecimentos da CML e da Junta de Freguesia de Alvalade. Recorde-se que o produtor Paulo Branco, que explorava as duas salas de cinema do King desde 1990, fechou o espaço em novembro de 2013. E o cinema foi arrematado em leilão por 1,25 milhões de euros em junho de 2014, tendo sido posto à venda um ano depois. Agora, está novamente no mercado.