PSD avança com conversas informais com IL

O PSD vai avançar com conversas informais com a Iniciativa Liberal (IL) para avaliar as possibilidades de entendimento – pré ou pós-eleições de 10 de março – para uma eventual coligação alargada de Governo, apesar de o partido liderado por Rui Rocha ter publicamente afastado o cenário de uma ida às urnas com uma nova AD, apurou o Nascer do SOL.

«A Iniciativa Liberal é um partido cheio de energia e nós não podemos, nem vamos, perder essa energia numa coligação pré-eleitoral e isso é bom para derrotar o Partido Socialista», disse Rui Rocha aos jornalistas, à margem de um jantar com militantes no Porto para celebrar o 25 de Novembro. E reiterou que, apesar de afirmar que regista «o interesse e vontade do PSD», isso não mudará «o caminho» do partido.

Não obstante, o Nascer do SOL apurou que os contactos entre as direções dos dois partidos intensificaram-se e há novas reuniões agendadas para os próximos dias com a ordem de trabalhos dominada pela construção de uma alternativa de poder ao PS.