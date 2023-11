Sporting de Braga ainda sonha com o apuramento para os 'oitavos'

O Sp. Braga empatou esta quarta-feira na receção ao Union Berlin a um golo e ainda sonha com o apuramento para os oitavos-de-final da Champions.

Os 'arsenalistas' ainda chegaram ao intervalo a perder por 1-0, depois do golo de Robin Gosens, aos 42 minutos, numa altura em que jogavam já com menos um, após a expulsão de Diakaté, aos 31, por vermelho direto, mas igualaram no arranque da segunda metade, com um tento de Álvaro Djaló, aos 51.

Com este empate, o Braga manteve o terceiro posto, com quatro pontos, a três do Nápoles, que perdeu hoje em Madrid por 4-2. As duas formações vão lutar pelo segundo posto na última jornada, em casa dos italianos.

No outro jogo da noite a envolver equipas portuguesas, o Benfica empatou 3-3 na receção aos italianos do Inter Milão. Depois de quatro desaires consecutivos, os encarnados pontuaram pela primeira vez nesta edição da Liga dos Campeões, numa noite em que João Mário se destacou ao marcar três golos.

O médio internacional português marcou pela primeira vez na carreira três tentos numa só partida - aos 5, 13 e 34 minutos -, só que os italianos conseguiram chegar à igualdade no segundo tempo.

Marko Arnautovic, aos 51, Francesco Acerbi, aos 58, e Alexis Sánchez, aos 72, de grande penalidade, marcaram para o Inter, que jogou ainda em superioridade numérica no final do encontro, depois da expulsão de António Silva aos 86 minutos.

O Benfica, que já só pode ambicionar o terceiro posto do Grupo D e a consequente vaga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, segue em último lugar do grupo, com um ponto. A decisão desse objetivo será na última jornada, frente ao Salzburgo, terceiro do grupo, com quatro pontos, que empatou 0-0 com a Real Sociedad.

Real Sociedad e Inter Milão, ambos com 11 pontos e já qualificados para a próxima fase da Liga dos Campeões, vão defrontar-se pela liderança do grupo na derradeira ronda.