Sete pessoas morrem em operação policial no Brasil

Esta quarta-feira, sete pessoas acabaram mortas na sequência de operação policial contra um suspeito de associação criminosa, especializado em homicídios, tráfico de drogas e assaltos, no estado brasileiro de Sergipe, avançaram esta quarta-feira os meios de comunicação locais.

Segundo noticiado pelos media locais, participaram na operação cerca de 100 elementos da polícia, que também realizou duas detenções no local.

No decorrer da investigação, que terá começado a partir de uma denúncia anónima, a polícia cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em 26 endereços.

De acordo com informação divulgada pelas forças de segurança locais, citadas pelo portal G1, as investigações mostraram fortes indícios de que o grupo criminoso, é responsável por um homicídio e cinco tentativas de homicídio.

Os crimes aconteceram entre os meses de agosto e novembro deste ano, na cidade de Cristinápolis, e foram motivados pela disputa por pontos de vendas de drogas e do comando da fação, que atua dentro e fora das prisões no nordeste do Brasil.