Pai e filho menor detidos por sequestrarem homem e o obrigarem a levantar dinheiro

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas, pai e filho de 33 e 16 anos, por suspeitas de terem sequestrado um homem numa esplanada em Matosinhos, obrigando-o a levantar dinheiro em várias caixas multibanco.

O crime ocorreu no dia 14 de novembro à tarde, quando a vítima foi abordada pelos dois suspeitos que a “obrigaram, mediante ameaça com arma de fogo, a entrar numa viatura, pertença destes, e a deslocar-se a diversas ATM na cidade do Porto, onde procederam a vários levantamentos em numerário”, informa a PJ, em comunicado.

Depois de terem esgotado o saldo disponível, coagiram a vítima a contactar diversos familiares, pedindo-lhes que lhe transferissem dinheiro de forma a permitir novos levantamentos.

Os dois detidos, sem atividade profissional conhecida e já referenciados por crimes semelhantes, estão "fortemente indiciados" pela prática dos crimes de roubo agravado, sequestro, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e de coação agravado na forma tentada.