PJ detém suspeito de tentativa de homicídio na Madeira

Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária, anunciou a detenção de um homem, de 40 anos, na Madeira, por suspeita de crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de incêndio urbano.

A PJ, em comunicado, aponta que a detenção ocorreu em cumprimento de um mandato emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) no funchal.

O detido, um homem, de 40 anos, é “suspeito da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, de que foram vítimas um homem e uma mulher, de 26 e 18 anos de idade, respetivamente, e de um crime de incêndio urbano”, afirma a força de segurança.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram na tarde de 12 de novembro, numa casa devoluta, situada na cidade do Funchal, “tendo o presumível autor, por motivo fútil, através de chama direta, ateado o fogo a várias divisões daquela casa, tendo previamente fechado o espaço onde se encontravam as vítimas, por forma a dificultar a saída dos mesmos daquele local”.

A força de segurança sustenta ainda que “a rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo se propagasse a outros edifícios habitacionais contíguos, permitindo que as vítimas fossem atempadamente socorridas e de imediato transportadas para o Hospital Central do Funchal, onde receberam tratamento adequado devido a inalação de fumo”

O detido vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.