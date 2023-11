Aprovado Orçamento do Estado para 2024

O Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi aprovado na globalidade no Parlamento, esta quarta-feira, com os votos favoráveis do PS, que tem maioria absoluta.

O documento final inclui mais de 200 alterações, a maioria do PS, à proposta inicial do Governo.



O PAN e o Livre abstiveram-se e os restantes partidos votaram contra.

Este será o último Orçamento do Estado do Executivo liderado por António Costa, que se demitiu do cargo de primeiro-ministro após ter sido alvo de um inquérito junto do Supremo Tribunal de Justiça, levando o Presidente da República a decidir convocar eleições antecipadas, para o dia 10 de março de 2024.

Será ao Governo que for formado após essas eleições que caberá a execução deste orçamento ou a apresentação de um retificativo.