Porto. Idoso gravemente ferido em incêndio

Um homem foi ferido com gravidade, com queimaduras de primeiro e segundo grau, devido a um incêndio que deflagrou no quarto da sua habitação, no Porto.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Veloso, comandante dos bombeiros, adiantou que o homem foi transportado ao hospital da Prelada, no Porto.

Ainda não está confirmada a causa do incêndio, mas a mais “provável”, diz ainda a mesma fonte, terá sido um aquecedor a óleo, que foi encontrado quarto, e que ficou “totalmente destruído”.

O alerta foi dado às 09h45.

No local, estiveram 19 operacionais acompanhados por sete viaturas dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do Alto Minho, e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e a GNR.