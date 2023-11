Aveiro. Homem começou incêndio por ciúmes

Um homem ateou fogo a uma casa arrendada por motivo de ciúmes, confessou o arguido, no Tribunal de Aveiro.

“Relativamente ao incêndio é verdade. Passou-me pela cabeça com os ciúmes”, disse homem, de 64 anos, no início do julgamento.

O incêndio foi ateado com um isqueiro e um lençol, num dos quartos da casa, disse ainda o arguido, acrescentando que ele próprio teve de ser retirado da habitação pelos bombeiros.

Antes do incêndio, o arguido contactou a companheira, que se encontrava num café com a filha e um amigo, a informar sobre o que iria fazer.

O homem responde por um crime de incêndio e outro de violência doméstica.