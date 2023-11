Avião militar dos EUA despenha-se com oito pessoas a bordo ao largo do Japão

Um avião das forças armadas norte-americanas, com oito tripulantes a bordo, despenhou-se, esta quarta-feira, ao largo da costa de Yakushima, no sudoeste do Japão.

O estado de saúde dos oito tripulantes ainda não é conhecido.

A Guarda Costeira recebeu o alerta às 14h47 (6h47 em Portugal continental) a dar conta do incidente com a aeronave, que ocorreu ao largo da província japonesa de Kagoshima.

A aeronave tinha descolado da base norte-americana de Iwakuni, em Yamaguchi, e dirigia-se para a base de Kadena, no arquipélago de Okinawa, onde se situa a maioria das instalações militares dos Estados Unidos no Japão, segundo a imprensa internacional.