Jogador do Sporting sofre acidente a caminho da Academia de Alcochete

O jogador do Sporting Marcus Edwards sofreu um acidente de viação, esta quarta-feira de manhã, a caminho da Academia de Alcochete, para o último treino dos leões antes do jogo da Liga Europa com a Atalanta, agendado para amanhã.

O acidente, que envolveu outro carro, segundo o Record, foi aparatoso, mas Edwards terá saído ileso assim como o condutor da segunda viatura.

No local estavam duas ambulâncias, os bombeiros e a GNR.

O jogador deverá agora ser observado pelos médicos do clube, que avaliaram melhor o seu estado.