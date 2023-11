Chuva. Sete distritos do continente sob aviso amarelo para amanhã

A previsão de períodos de chuva, por vezes forte, colocou sete distritos do continente em aviso amarelo, para esta quinta-feira.

Para hoje, é esperado um céu muito nublado, com alguns períodos de chuva, que serão mais frequentes no Norte e Centro, com as temperaturas a oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 21 (em Faro).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Évora, Setúbal, Lisboa e Beja estarão com aviso entre as 03h00 e as 15h00 de quinta-feira, Santarém e Portalegre entre as 06h00 e as 15h00 e Faro entre as 12h00 e as 18h00.