FC Porto perde em casa do Barcelona por 2-1

O FC Porto perdeu esta terça-feira hoje por 2-1 com o FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões em futebol. ,

Na Catalunha, o brasileiro Pepê adiantou os ‘dragões’, aos 30 minutos, mas João Cancelo repôs a igualdade logo de seguida, aos 32, antes de João Félix dar vantagem aos ‘blaugrana’ e fixar o resultado, aos 57.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, colocou a equipa na máxima força, com os recuperados de lesão Pepe e Zaidu no onze inicial. Mas os catalães, com os portugueses João Cancelo e João Félix de início, entraram bem na partida, criando várias oportunidades.

Só que à meia hora de jogo, Galeno recebeu um passe longo de Zaidu e serviu Taremi, que rematou contra um defesa culé. Pepê aproveitou um ressalto e com um remate forte bateu Iñaki Peña. Mas a vantagem portista duraria apenas dois minutos. Cancelo recebeu na esquerda, passou por João Mário e rematou colocado para o empate.

No segundo tempo, aos 57 minutos, o Barcelona virou o jogo. De Jong fez um passe longo, voltou a ganhar o duelo com João Mário, agora pelo ar, e a bola ficou para João Félix, que finalizou de primeira com o pé direito para o resultado final.

O FC Barcelona, que lidera o grupo, com 12 pontos, assegurou a qualificação para os oitavos de final, enquanto FC Porto, segundo, e Shakhtar Donetsk, terceiro, ambos com nove, seguem na luta pela passagem à próxima fase, depois de os ucranianos terem batido hoje o Antuérpia, por 1-0.

Na sexta e última jornada, a 13 de dezembro, os portistas recebem o Shakhtar, num encontro que decidirá qual dos dois clubes acompanhará os catalães rumo aos ‘oitavos’. Os belgas, que no último jogo recebem o Barcelona, estão na última posição do grupo, sem pontos e sem hipóteses de qualificação.