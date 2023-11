Filha de Beyoncé criticada pela sua forma de dançar

Depois de ter surgido a acompanhar a mãe, Beyoncé, na Renaissance Tour, Blue Ivy, foi bastante criticada nas redes sociais pela sua forma de dançar. No entanto, isso não foi o suficiente para que a jovem desistisse do seu sonho.

De acordo com o The New York Times, a jovem de 11 anos ficou tão afetada com os comentários de que foi alvo que decidiu treinar ainda mais. “Isso agradou muito à mãe”, lê-se no mesmo jornal.

Porém, escreve a revista Rolling Stones, ter a companhia da filha no palco nesta turné não estava nos planos de Beyoncé. No filme ‘Renaissance World Tour’, que estreia nos cinemas de todo o mundo no dia 1 de dezembro, a artista revelou que, na sua opinião, o palco não é o lugar para uma criança de 11 anos.

No filme, Beyoncé conta ainda que não queria deixar a sua filha participar no espetáculo: “Ela disse-me que estava pronta para atuar, e eu disse-lhe que não”, adiantou.