Finlândia vai encerrar totalmente durante duas semanas fronteira com a Rússia

Esta terça-feira, o Governo da Finlândia anunciou o total encerramento da fronteira com a Rússia, a partir da próxima quinta-feira e durante duas semanas.

Esta comportamento por parte do país nórdico surge em resposta à atual crise migratória que assola o norte da Europa e da qual Helsínquia acusa diretamente Moscovo.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, explicou que, o único posto fronteiriço em funcionamento, o de Raja-Jooseppi, vai encerrar na madrugada de quinta-feira até 13 de dezembro.

“A Rússia provocou esta situação e também pode acabar com ela” apontou o líder finlandês.

A ministra do Interior do país nórdico sublinhou que, o encerramento total da fronteira com a Rússia constitui uma medida “necessária” em nome da segurança nacional, apesar de o Governo ter admitido que foi uma decisão difícil de levar a cabo.

As autoridades da Finlândia anunciaram no decurso do mês de novembro o encerramento de todos os postos fronteiriços com a Rússia à exceção de Raja-Jooseppi, situado no extremo norte do país e de difícil acesso devido às condições meteorológicas da região.

Mais de 700 migrantes sem vistos nem documentação legal, na sua maioria provenientes do Médio Oriente e de África, chegaram à Finlândia este mês, aumentando exponencialmente o número habitual de entradas.