PSP. Destruídas 300 mil armas de fogo em dez anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta terça-feira que, em dez anos, destruiu cerca de 300.000 armas, a maioria de fogo. O anúncio está inserido num alerta para o uso de armas de fogo em contexto de violência doméstica.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) acrescenta que esta terça-feira destruiu 8.966 armas para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se comemorou no sábado.

De acordo com os registos da PSP, em 2023 houveram 13.178 queixas pelo crime de violência doméstica e 808 detenções. Neste contexto criminal, foram apreendidas 119 armas e existiram 515 denúncias, incluindo a ameaça, em que foram referidas a utilização de armas, na sua maioria armas brancas (329), seguido de armas de fogo (103).

Segundo o comunicado, com a destruição de hoje na Maia, distrito do Porto, a PSP pretendeu “alertar para a problemática da violência doméstica e apelar à pronta denúncia de qualquer ato de violência praticado contra as mulheres”.

No âmbito das competências específicas de controlo e supervisão de armas e munições, a PSP precisa que foram destruídas cerca de 300.000 armas em dez anos, tendo 2018 sido o ano em que mais armas foram destruídas, num total de 37.065.

Segundo a polícia, este ano foram destruídas 22.943 armas, mais 2.734 do que em todo o ano de 2022 Das armas destruídas este ano, 20.867 eram de fogo e 2.076 brancas.

A PSP destruiu ainda mais de 34 toneladas de munições e cartuchos em cinco anos.