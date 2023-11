Lisboa. Apreendidas mais de quatro toneladas de cocaína escondidas em caixas de bananas num armazém

A Polícia Judiciária descobriu, na sequência de uma investigação, um armazém em Lisboa, com uma grande quantidade de cocaína dissimulada em caixas de bananas.

A droga, 4.426 quilos de cocaína, é proveniente do Equador e chegou a território nacional por via marítima, tinha como destino final outros países europeus, informou a PJ, em comunicado.

"A forma como a cocaína vinha dissimulada nas caixas de bananas, que por sua vez vinham acomodadas em paletes no interior de contentores marítimos, tornou extremamente difícil a sua deteção e posterior remoção", adiantaram as autoridades.

Da operação, denominada ‘Âncora’, não resultou qualquer detenção, mas permitiu a recolha de material probatório relevante que foi partilhado com as autoridades de outros países.

A operação contou também com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira e insere-se no esforço que a Polícia Judiciária, em articulação e conjugação de esforços com as autoridades de outros países, vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos no domínio do combate ao tráfico ilícito de cocaína.

O caso continua a ser investigado.