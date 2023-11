Guerra. 130 aldeias ucranianas atacadas com artilharia

Cerca de 130 aldeias ucranianas foram alvo de ataques de artilharia pelas tropas russas. Os ataques, de acordo com o relatório diário da Ucrânia sobre guerra, ‘miraram’ sete regiões diferentes, entre as províncias de Sumi, no nordeste da Ucrânia, e Kherson, no sul.

O documento, de acordo com a imprensa internacional, diz que Moscovo também realizou ações de sabotagem nas zonas de Siversk, na província de Donetsk, e de Slovozhanske, na província de Kharkiv, cujo objetivo é forçar as tropas ucranianas a ficarem nas zonas atingidas, para evitar que reforcem a linha da frente da guerra com a Rússia.

Neste momento, é na cidade de Avdivka, em Donetsk, onde as batalhas estão mais intensas, com as tropas russas a tentarem cercar a cidade.

Ainda na zona de Donetsk, a Rússia apresenta uma perda de 80% das suas forças totais, de acordo com o comandante do grupo operacional e estratégico Tavria do exército ucraniano.