CP já adjudicou compra de 117 comboios

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta terça-feira a decisão de adjudicação do procedimento para a aquisição de 117 comboios ao agrupamento Alstom Transporte S.A.U., Alstom Ferroviária Portugal, S.A. e Domingos da Silva Teixeira S.A.. Esta última, uma empresa de Braga.

“Este projeto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal”, diz a CP em comunicado, detalhando que esta aquisição compreende 62 comboios para o serviço urbano e 55 comboios para o serviço regional, “refletindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis”.

A incorporação destes novos comboios na frota da CP, diz ainda a empresa, “representa um avanço significativo na melhoria da eficiência, conforto e frequência dos serviços oferecidos, contribuindo decisivamente para a mobilidade sustentável e a diminuição da pegada ecológica no transporte nacional”.

Recorde-se que no mês passado, o ex-ministro das Infraestruturas tinha informado que o concurso de 819 milhões de euros para adquirir estes 117 novos comboios, e que foi lançado em 2021, estava na fase final de adjudicação.