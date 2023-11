PJ alerta para grupos de Whatsapp que promovem pornografia junto de crianças e jovens

A Polícia Judiciária lançou um alerta, esta terça-feira, sobre grupos de Whatsapp com conteúdos pornográficos e aos quais estão a ser adicionados contactos de crianças e jovens de escolas básicas e secundárias.

Trata-se de “uma prática emergente e massiva de factos que constituem crime de pornografia de menores”, avisam as autoridades, que sublinham que o “único propósito é o de sujeitar os menores à visualização de pornografia de adultos, de imagens e vídeos de abusos e exploração sexual de crianças, ou que retratam práticas sexuais entre adultos e crianças”.

As crianças e jovens, após aderirem aos grupos são depois incentivados a adicionar os seus contactos, com o objetivo de superar o desafio de agrupar o maior número de elementos possível.

A fim de prevenir os efeitos nefastos desta realidade, a Polícia Judiciária recomenda:

Aos Pais e Encarregados de Educação:

Que estejam atentos à utilização do “WhatsApp” pelas crianças e jovens, designadamente com idade inferior a 16 anos (idade mínima para utilizar a aplicação na União Europeia) ao seu cuidado e que as alertem para recusarem convites de WhatsApp de contactos desconhecidos;

Que ativem o bloqueio dos convites efetuados por desconhecidos, na aplicação, cfr. exemplificação infra;

Que, caso detetem que os seus filhos integram ou integraram Grupos desta natureza, procedam a capturas de écran das conversações dentro do Grupo, que evidenciem os contactos dos respetivos administradores e os conteúdos partilhados;

Que reportem e denunciem a situação às autoridades.

Aos Professores e Diretores dos Agrupamentos Escolares:

Que, sempre que detetarem situações desta natureza, informem de imediato os Pais e Encarregados de Educação;

Que procedam a capturas de écran das conversações dentro do Grupo, que evidenciem os contactos dos respetivos administradores e os conteúdos partilhados e reportem a situação às autoridades.

Como efetuar Bloqueio de Convites de Desconhecidos:

Abrir a aplicação e ir para DEFINIÇÕES;

Selecionar PRIVACIDADE e, de seguida, GRUPOS;

Escolher a opção “OS MEUS CONTACTOS”.