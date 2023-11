Operação sobre condução ao telemóvel começa hoje

Começa esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar, uma operação da PSP e GNR, dedicada a alertar para os perigos de conduzir enquanto se está ao telemóvel, e que estará em vigor até dia 4 de dezembro.

Em comunicado, enviado as redações, as forças de seguranças informam que a campanha tem previstas quatro ações de fiscalização: hoje, pelas 8h00, na A1, junto às portagens de Alverca, no sentido Norte/Sul; na quarta-feira, 29 de novembro, às 14h00, na Avenida Miguel Torga, em Chaves; a 30 de novembro, às 09h00, na A4, em Quintanilha, Bragança; e a 04 de dezembro, às 09h30, na Praça da República, no Porto.

“A decorrer entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução”, diz a nota.

Dando um exemplo, a nota refere que, “a 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros” e que usar o telemóvel enquanto se conduz “aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas”.

Assim, esta ação é a última de 11 campanhas de sensibilização que foram levadas a cabo ao longo deste ano.

“Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi superior a 498 mil e cerca de 10,4 milhões de veículos foram fiscalizados através de radares”, refere ainda a nota.