Tempestade. Mau tempo na Ucrânia já provocou dez mortos

Uma forte tempestade, que atingiu a Ucrânia, provocou a morte de pelo menos dez pessoas, tendo outras 23 ficado feridas.

“No total, 10 pessoas morreram” nas regiões de Odessa e Mykolaiv (sul), na de Kharkiv (leste) e na cidade de Kiev (norte), disse o ministro do Interior Igor Klymenko, através do Telegram.

A tempestade, que atingiu o país no domingo, deixou milhares de localidades sem eletricidade e provocou estragos nas estradas.

Ainda na cidade de Odessa, no sul do país, as autoridades afirmaram ter ajudado 1.624 pessoas que ficaram presas na neve.