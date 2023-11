Equipas portuguesas têm semana decisiva na Liga dos Campeões

A quinta jornada da Liga dos Campeões realiza-se esta semana, e há muito para decidir. O FC Porto é a primeira equipa a entrar em ação, defronta hoje o Barcelona em Camp Nou. As duas equipas lideram o grupo com o mesmo número de pontos e esta partida pode decidir quem passa aos oitavos de final na primeira posição, pois não é de crer que o Shakhtar Donetsk vença os dois jogos que faltam disputar, o último é no Dragão. O FC Porto não costuma facilitar sempre que está em jogo uma qualificação na Liga dos Campeões e os catalães querem inverter a história dos dois últimos anos em que ficaram pela fase de grupos. Na antevisão do jogo, Xavi reconheceu a qualidade do adversário: “É uma equipa muito bem trabalhada, que pressiona muito. Já sofremos no Porto, e vai ser um teste muito importante para nós”. Do lado portista, João Mário afirmou: “Mesmo que o adversário seja o Barcelona, o nosso objetivo é vencer e terminar em primeiro do grupo”.

O Benfica precisa de vencer o Inter Milão, amanhã, na Luz, para manter as aspirações em garantir um lugar no playoff da Liga Europa. Se fizer um resultado pior que o Salzburgo, que joga em casa da Real Sociedad, fica fora das competições europeias. A tarefa vai ser difícil como se viu em Milão, onde perdeu (0-1), já que o líder do campeonato italiano quer vencer o grupo, neste momento é segundo classificado com o mesmo número de pontos dos espanhóis.

O Braga recebe amanhã o Union Berlim, e se vencer garante, desde já, a presença no playoff da Liga Europa. A equipa de Artur Jorge é favorita frente ao penúltimo classificado da Bundesliga, a quem ganhou (3-2) no primeiro jogo. Na Liga Europa, o Sporting defronta, na quinta-feira, às 17h45, a Atalanta, em Bergamo. É a grande oportunidade de os leões reduzirem a diferença para o líder do grupo.