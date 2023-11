Desembarcou em Lampedusa uma embarcação com 573 pessoas

Voltou a chegar à ilha italiana de Lampedusa uma embarcação, com 573 migrantes a bordo, depois de ter sido resgatado no mediterrâneo, pela Guarda Costeira, quando fazia a travessia entre a Líbia e a Europa.

O grupo, que foi levado para o centro de acolhimento de migrantes de Lampedusa, inclui quatro mulheres e dois menores.

O centro já se encontrava vazio, desde sexta-feira, já que o último desembarque de migrantes na ilha italiana aconteceu, há cinco dias, em 22 de novembro.

Lampedusa é, muitas vezes, o primeiro porto de escala para migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa através de embarcações precárias que zarpam do norte de África.

A ilha tem estado no centro das atenções internacionais nos últimos meses devido ao grande aumento no número de barcos com migrantes que ali desembarcam.

Itália é abrangida pela chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, em particular à ilha de Lampedusa.