Ana Mendes Godinho acredita que não se pode "voltar atrás" nos direitos dos trabalhadores

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, defendeu, esta segunda-feira, que a UE “não pode voltar atrás”, no reforço dos direitos dos trabalhadores.

“Voltar atrás, neste caminho do reforço dos direitos dos trabalhadores e da valorização dos salários, da capacidade de mobilização de recursos para responder aos grandes desafios que temos”, disse a ministra, à entrada de uma reunião do Conselho de ministros do Emprego e Política Social da União Europeia, em Bruxelas.

Contudo, Ana Mendes Godinho acrescentou que se deve garantir, no “Semestre Europeu, que a dimensão social é prioritária”

O Semestre Europeu é um processo de coordenação das políticas socioeconómicas e realiza-se anualmente de novembro a julho, tendo sido lançado, para 2024, em 21 de novembro, pela Comissão Europeia.

Instituído em 2011, o Semestre Europeu permite aos Estados-membros da UE coordenarem as suas políticas económicas, orçamentais e de emprego durante todo o ano e darem resposta aos desafios económicos com que a UE se defronta.