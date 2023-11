Três jovens de origem palestiniana baleados perto de uma universidade norte-americana

Três jovens de origem palestiniana foram atingidos a tiro em Burlington, perto da Universidade de Vermont, nos EUA.

Dois dos feridos estão estáveis, mas o terceiro jovem sofreu "ferimentos muito mais graves", adiantaram as autoridades locais, que não descartam ter-se tratado de um crime de ódio.

Os três jovens estavam a caminho da casa de um familiar quando foram confrontados por um homem com uma arma de fogo, afirmou a polícia.

"Sem falar, disparou pelo menos quatro tiros", acrescentou polícia Jon Murad, citado no comunicado.

O suspeito do ataque foi, entretanto, identificado pela polícia como Jason J. Eaton, de 48 anos, e as autoridades já o detiveram. Vivia perto do local onde ocorreu o tiroteio.