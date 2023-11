Aurora vai aturar na próxima edição do NOS Alive

Esta segunda-feira de manhã, mais uma confirmação do NOS Alive: a artista norueguesa Aurora irá atuar no Palco Heineken, no dia 12 de julho de 2024, anunciou o festival, nas redes sociais.

Um dos seus grandes êxitos, “Runaway”, foi escrito pela própria, quando tinha apenas 12 anos.

“«Your Blood», é o mais recente single da artista, editado no início do mês de novembro. É uma música catártica e com influências sintéticas que marca o seu primeiro trabalho desde o terceiro álbum, The Gods We Can Touch, que chegou ao Top 10 na tabela oficial de álbuns do Reino Unido”, adianta o festival, numa nota publicada no seu site.

“Com um livro de estreia e quatro álbuns de estúdio, juntamente com uma nomeação aos Oscars (pela canção ‘Into the Unknown’, do filme Frozen II), o sucesso de AURORA parece ilimitado. “Your Blood” marca uma nova era para a jovem artista, inaugurando mais um capítulo de sua jornada distinta e em constante evolução, e a estreia no Palco Heineken no dia 12 de julho, na 16ª edição do NOS Alive”, sublinha ainda a organização.