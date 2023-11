Bin Abdulrahman Al-Thani: um nome a não esquecer

O nome ainda pode não lhe ser familiar, mas registe-o porque o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani é hoje um dos mais influentes políticos na cena internacional.



Com apenas 43 anos, primo direito do Emir do Qatar, economista, exerce desde 7 de março deste ano o cargo de primeiro-ministro, que acumula com o de ministro dos Negócios Estrangeiros.



A ele se deve o acordo para a libertação de 50 dos 240 reféns raptados pelo Hamas a 7 de Outubro passado em troca com 150 palestinianos prisioneiros em Israel. Foi sua a iniciativa de abordar o Governo dos Estados Unidos para negociarem com o Governo de Israel e o Hamas.



Não foi a sua primeira grande vitória diplomática nos últimos tempos. Foi o Sheikh Mohammed Al-Thani o mediador do Acordo de Paz entre os Estados Unidos e os Talibã de Fevereiro de 2020, e a ele se deve a ponte aérea de Kabul para Doha que permitiu a saída de milhares e milhares de cidadãos. Ainda há poucas semanas foi também o primeiro-ministro do Qatar a intermediar, com sucesso, a troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e o Irão.



A sua forma de agir, ponderada e competente, de forma discreta e em estrito sigilo, de forma paciente mas persistente até obter o resultado pretendido, tem-lhe granjeado o prestígio e reconhecimento de que hoje goza.