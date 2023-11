Papa Francisco está com uma "inflamação pulmonar"

Este domingo, Papa Francisco rezou a Angelus dominical na capela da sua residência, no Vaticano, e não na varanda do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, como é habitual, e anunciou que está com um “problema de inflamação pulmonar”.

“Hoje não posso olhar pela janela, porque tenho este problema de inflamação pulmonar. A ler a reflexão estará Monsenhor Paolo Braida que a conhece bem, porque é ele quem a faz e sempre faz tão bem. Obrigada pela sua presença", disse Francisco, numa transmissão em direto.

Francisco, que removeu parte de um pulmão quando era jovem, foi submetido a uma tomografia axial computadorizada, (TAC), referiu o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, citado pela Associated Press.

Já no sábado passado, o Papa foi obrigado a cancelar a agenda que tinha para esse dia, devido ao seu “ligeiro estado gripal” .

"As audiências do Santo Padre marcadas para esta manhã foram canceladas devido a um leve estado gripal", indicou a Santa Sé num breve comunicado.

Entretanto, Francisco efetuou uma TAC (tomografia computorizada) para descartar o risco de complicações pulmonares no hospital Gemelli Isola, em Roma: "O exame deu negativo e o Papa regressou à Casa Santa Marta", informou o Vaticano.

Apesar de a sua agenda ter sido cancelada para sábado, o Papa Francisco mantém os seus compromissos para os próximos dias, incluindo a viagem ao Dubai, na sexta-feira, 01 de dezembro, à cimeira da COP 28 sobre as alterações climáticas.

Na próxima terça-feira, está também prevista a participação do pontífice no encontro de bispos da Conferência Episcopal Espanhola, no Dicastério para o Clero, no Vaticano, e, no dia anterior, segunda-feira, a receção, em audiência, do Presidente do Paraguai, Santiago Peña.