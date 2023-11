Duas filhas de pai com passaporte português estão entre os reféns libertados pelo Hamas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, avançou que, entre os 17 reféns libertados este sábado pelo Hamas, encontram-se duas filhas de pai com passaporte português.

A notícia, que tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal, foi, este domingo, confirmada por fonte ligada ao Ministério à agência Lusa.

Conforme avançou a CNN Portugal, que confirmou a informação do diário israelita Haaretz, junto da Comunidade Israelita do Porto (CIP), ambas as menores são filhas de Dror Or, judeu descendente dos sefarditas e que, por isso, obteve nacionalidade portuguesa, concedida já depois de ter sido raptado pelo grupo Hamas.

As filhas, Alma, de 13 anos e Noam Or, de 17 anos, foram raptadas com o pai no dia 07 outubro, depois de o Hamas ter entrado em Israel. A mãe das jovens foi morta nesse mesmo dia e o pai, Dror Or, de 48 anos, continua entre os reféns do Hamas.

Com Dror, Alma e Noam Or estava ainda Liam Or, de 18 anos, que é sobrinho de Dror, e que também continua refém do Hamas.

Depois de Adina Moshe, mulher luso-israelita, esta é mais uma libertação ligada a Portugal.

Ao início da tarde de sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, tinha indicado que, dos critérios estabelecidos para a libertação de reféns feitos pelo Hamas - dar prioridade a mulheres e crianças -, haveria "eventualmente uma pessoa" que poderia "vir a ser libertada durante os próximos dias", mas o Governo português não dispunha ainda de garantia nesse sentido.