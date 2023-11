Portugueses no estrangeiro escolhem hoje o novo Conselho das Comunidades

Este domingo, cerca de 1,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro escolhem os 90 membros do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), o órgão consultivo do Governo relativamente às políticas de emigração.

Os membros do CCP são eleitos através de 52 círculos eleitorais referentes a países nos quatro continentes, onde residem portugueses com lusodescendência, sendo que existem alguns Estados (como Brasil, Estados Unidos da América ou França) que possuem mais que um círculo.

Na eleição anterior (2015), existiam 50 círculos eleitorais para a eleição de 80 conselheiros, dos quais foram eleitos 65.