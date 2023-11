Messi vai à Arábia Saudita defrontar Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão defrontar-se na Riyadh Season Cup, a realizar na Arábia Saudita em fevereiro de 2024. O Al Nassr, Inter Miami e Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, vão participar no torneio a que os organizadores deram o nome de “A Última Dança’ numa clara referência a CR7 e Messi.



Juntar dois dos melhores jogadores da história do futebol continua a ser um produto muito apetecível, sobretudo na região dos petrodólares. As equipas vão alinhar com os seus melhores jogadores, e vai ser curioso ver o que vale o faustoso futebol saudita face ao futebol dos EUA.



A competição servirá de pré-temporada para o Inter Miami de Messi, já que o campeonato norte-americano começa no final de fevereiro. Com Neymar lesionado, o Al Hilal leva a jogo a sua vedeta, o sérvio Mitrovic.