Observatório Sírio dos Direitos Humanos denuncia bombardeamentos no noroeste da Síria

Este sábado, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma Organização Não Governamental (ONG), informou que nove civis, entre os quais seis crianças, foram mortos enquanto colhiam azeitonas na província de Idlib, no noroeste da Síria. Os civis foram vítimas de um bombardeamento do exército, nesta região, o último reduto rebelde no país.

A ONG avançou que “um bombardeamento terrestre das forças do regime” atingiu um grupo que apanhava azeitona na aldeia de Qofin, na região montanhosa Jabal al-Zawiya.

Foram mortos, ou ficaram feridos, com alguma gravidade nove civis “incluindo uma mulher e seis crianças”.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS, antigo braço local da Al-Qaida) controla áreas inteiras da província de Idlib e partes das regiões vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia.

O HTS é considerado por Damasco um grupo terrorista, assim como pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas.

Segundo o OSDH, já se registavam bombardeamentos e confrontos naquela zona antes de o grupo ser atingido este sábado, enquanto o HTS bombardeava fortemente o território vizinho controlado pelo regime do presidente Bashar al-Assad após o ataque mortal.