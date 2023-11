No primeiro dia de tréguas regressaram a Gaza 134 palestinianos

Este sábado, o diretor do Serviço de Informação do Estado, que atua como porta-voz do Governo egípcio, Diaa Rashwan, afirmou que 134 palestinianos regressaram, na sexta-feira, à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira egípcia com o enclave.

Na sexta-feira, o primeiro dia da trégua entre Israel e o grupo islamita Hamas, “um grupo de palestinianos retidos no Egito regressou à Faixa de Gaza, de acordo com a sua vontade, e o seu número atingiu os 134 palestinianos”, afirmou o porta-voz do Governo egípcio.

Na passada sexta-feira, foi o primeiro dia em que o Egito abriu a passagem de Rafah para o regresso voluntário dos palestinianos que estavam retidos no país desde o início dos conflitos, a 7 de outubro.

A partir de hoje, os palestinianos que permanecerem em Cairo, ou noutras províncias egípcias, poderão regressar a Gaza.

Este sábado marca o segundo dia da trégua temporária, entre Israel e o Hamas, mediada pelo Egito, Qatar e Estados Unidos da América, na qual continuará a troca acordada de reféns por prisioneiros palestinianos.

Segundo fontes oficiais dos dois lados, 13 reféns israelitas, entre eles uma luso-israelita de 72 anos, foram libertados na sexta-feira no âmbito das tréguas, bem como 10 tailandeses e um filipino no âmbito de um acordo paralelo.

Após a libertação dos reféns, Israel permitiu o regresso de 39 prisioneiros palestinianos, incluindo mulheres e crianças.