Cientistas censuram-se mais a si próprios e uns aos outros do que são censurados por terceiros

Um novo estudo conclui que é mais provável que os cientistas se censurem a si próprios e uns aos outros do que sejam deliberadamente censurados por não-cientistas, e que essa censura científica pode estar a aumentar. Musa al-Gharbi, professor assistente da Escola de Comunicação e Jornalismo de Stony Brook, em Nova Iorque, é um dos principais autores do relatório, publicado esta semana na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"A censura é frequentemente discutida em termos de estranhos com maus motivos que tentam suprimir a verdade", disse al-Gharbi. "No entanto, os melhores dados disponíveis sugerem que a censura científica, embora muitas vezes prejudicial na prática, é geralmente bem-intencionada e executada pelos próprios cientistas". O estudo concluiu que a maior parte da censura científica moderna não provém de autoridades institucionais que exercem controlo deliberado sobre o fluxo de informação, mas de motivações dos próprios cientistas relacionadas com a proteção de si próprios ou de outros contra danos percebidos.

Os autores do estudo sugerem que os cientistas podem tentar suprimir as descobertas devido à preocupação com potenciais danos a indivíduos ou grupos, particularmente grupos que têm sido tradicionalmente marginalizados, e com uma definição alargada do que constitui dano. "Este artigo examina cuidadosamente uma questão que é cada vez mais importante à medida que a confiança nos cientistas e outros especialistas continua a diminuir", disse Laura Lindenfeld, reitora do SoCJ e diretora executiva do Alda Center for Communicating Science. "Igualmente importante, sugere potenciais ações que podemos tomar em instituições académicas, revistas e sociedades científicas para garantir que haja honestidade e transparência na investigação que está a ser apresentada e porquê. Elogio profundamente Musa e seus colegas por iniciarem uma conversa sobre censura na pesquisa".

O estudo analisou e compilou os dados existentes para tirar as suas conclusões. É também argumentado que uma maior transparência sobre o processo de revisão por pares, incluindo sobre as razões pelas quais determinados artigos foram rejeitados, poderia ajudar a revelar decisões editoriais que foram influenciadas por outros factores que não a qualidade da própria investigação. Os autores postularam que sem maior transparência no processo de publicação académica, seria difícil obter uma compreensão completa do impacto do preconceito e da censura na investigação.

Segundo os autores, "há pelo menos um custo óbvio da censura científica: a supressão de informações precisas.", sendo que "a censura sistemática e, portanto, mal-entendidos sistemáticos, poderão surgir se a maioria dos cientistas partilhar preferências ou preconceitos específicos que influenciam as suas avaliações científicas". Deste modo, "se os processos sociais se alinharem para desencorajar descobertas específicas, independentemente da sua validade, a compreensão subsequente da realidade será distorcida, aumentando a probabilidade de falsos consensos científicos e de intervenções disfuncionais que desperdiçam tempo e recursos valiosos sem nenhum benefício ou possivelmente até consequências negativas".

Os investigadores mencionam igualmente que a censura científica também pode reduzir a confiança do público na ciência. Se a censura parecer motivada ideologicamente ou fizer com que a ciência promova intervenções e políticas contraproducentes, o público poderá rejeitar instituições e descobertas científicas. "Na verdade, uma investigação recente descobriu que o apoio de Biden à Nature minou a confiança tanto na Nature como nos cientistas em geral. A perda de confiança pode reduzir a vontade dos céticos de cooperar com recomendações científicas em momentos cruciais (por exemplo, durante pandemias), causando problemas evitáveis ​​para a saúde e segurança públicas. Uma erosão mais ampla da confiança nas instituições poderia ter consequências a jusante para o liberalismo, o pluralismo e a democracia. A censura pode ser particularmente suscetível de minar a confiança na ciência na sociedade contemporânea porque os cientistas têm agora outros meios (além das revistas académicas) para divulgar as suas descobertas e reivindicações de censura", salientam.

"Se o público encontra rotineiramente estudos de qualidade em blogs, redes sociais e revistas online de cientistas que afirmam ter sido censurados, parece provável uma redistribuição de autoridade dos meios científicos estabelecidos para os mais recentes e populares. Dados os muitos modos de divulgação e disponibilidade pública de dados, proibir certas áreas de investigação para cientistas credenciados pode dar aos extremistas um monopólio sobre investigação sensível. A censura científica também pode reduzir a confiança na literatura científica entre os cientistas, exacerbando a hostilidade e a polarização. Se determinados grupos de académicos se sentirem censurados pela sua disciplina, poderão abandoná-la completamente, criando uma monocultura científica que sufoca o progresso", evidenciam.

A equipa de investigação incluiu académicos de 30 outras organizações além de Stony Brook, incluindo a Universidade da Pensilvânia, Rutgers, a Fundação para Direitos e Expressão Individuais, a Academia Heterodoxa e a Universidade da Colúmbia Britânica.