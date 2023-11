Chegaram os petardos às eleições do FC Porto

Na madrugada de quarta-feira o condomínio onde vive André Villas-Boas e a sua família foi alvo de um ataque intimidatório: pouco depois da meia-noite rebentaram petardos junto à sua moradia. A cena repetiu-se às quatro da manhã, só que dessa vez o segurança, de 64 anos, foi agredido e roubado, tendo de ser internado. As marcas de sangue eram bem visíveis no local. No espaço de um mês foi o segundo ato de vandalismo à casa do candidato às eleições do FCP. É visível e notório que Villas-Boas está a tornar-se incómodo para o reino do Dragão. O treinador fez um apelo: «Lamentavelmente os atos de intimidação, vandalismo e violência continuam e peço às autoridades a empenhada cooperação na resolução destes incidentes». O ataque a André Villas-Boas foi criticado pelo ex-capitão portista Jorge Costa – «Mais do mesmo. Contigo André». E por Iker Casillas: «Forte abraço, André Villas-Boas. Não pode ser! Stop à violência», escreveu o antigo guarda-redes dos azuis e brancos.