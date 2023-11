Nena no Coliseu dos Recreios. A noite em que a artista cuja "música descobriu Portugal" encantou Lisboa

"O café da esplanada / Já não é o mesmo, amor / Já não sabe ao que sabia / Vem aguado, está sem cor / A nossa vizinhança / Não esperou pela demora / O casal, com quatro filhos / Mudou-se hoje, vai embora", começou a cantar Nena logo no início do concerto no Coliseu dos Recreios, pouco depois das 21h30. "Boa noite, Coliseu! Estou tão feliz por estar aqui convosco esta noite", disse a jovem de 26 anos antes de partir para 'Santo Popular' e levar a que grande parte da audiência se levantasse e dançasse alegremente. "Estou muito nervosa. Vou cantar o meu segundo single. Gostaria muito que cantassem comigo", confessou antes de entoar os primeiros versos de 'Do meu ao teu correio'.

A cantora apresentou cinco temas novos, como 'Nada é do acaso', intercalados com aqueles que já são conhecidos do grande público por integrarem o seu primeiro álbum, 'Ao fundo da rua', como 'Segui', 'Boa noite' ou 'Sou só eu?'. Pelo meio, houve um momento de grande emoção quando Nena se aproximou da plateia e cantou uma música dedicada à família, aos amigos e à equipa e outros igualmente emotivos com os convidados: Carolina de Deus, Ana Bacalhau e João Só.

Em abril, em entrevista à LUZ, Nena, que estudou Ciências da Comunicação e havia concluído recentemente o mestrado em Gestão de Informação, quando questionada sobre estudar Ciências Musicais, explicou que o considerou, mas por razões pessoais optou por não seguir esse caminho. A música sempre foi o seu refúgio, desde os 12 anos, quando compôs a sua primeira canção, inspirada por artistas como Taylor Swift.

O seu single de estreia, 'Portas do Sol', a antepenúltima música que cantou no concerto, surpreendeu-a com tamanho sucesso, especialmente porque Nena não tinha presença nas redes sociais à época. A música falou por si mesma, descobrindo Portugal e conectando as pessoas à sua música. A canção transporta-nos para um amor antigo e apresenta lugares como Lisboa e Sintra. Nena destacou a importância de contar histórias, celebrando o passado e a História de Portugal. Mesmo que pessoalmente ela goste da música, não revela muito sobre a história da mesma, preferindo deixar as pessoas interpretarem-na.

Questionada sobre a escolha constante do tema do amor nas suas músicas, Nena diz que é uma escolha mútua. Continua a escrever sobre emoções fortes - como 'Lembras-te de mim?', um dos seus temas novos que cantou com Carolina de Deus - e acha fascinante a imprevisibilidade do processo de escrita. Sobre a sua inspiração, menciona Taylor Swift, mas também uma variedade de artistas, nacionais e internacionais, que a influenciam. Quanto a escrever para outros artistas, expressa o desejo de colaborar com artistas emergentes e conhecer as suas histórias.

O processo de gravação do álbum foi descrito como divertido, com uma ênfase especial nas imagens de ruas e becos de Portugal. Sobre os concertos de apresentação do álbum, Nena destaca a alegria de ver as pessoas a cantar as suas músicas e como o nervosismo antes das apresentações tem diminuído ao longo do tempo. Também partilhou momentos marcantes, como aparecer na Times Square em Nova Iorque, reconhecimento que a deixa profundamente contente. Em relação à indústria musical portuguesa, enfatizou a necessidade de uma maior aposta na música nacional.

Ao falar sobre mudanças desde que entrou no mundo da música, Nena menciona a surpreendente falta de medo e como aprendeu a confiar nos seus instintos, encarando as desilusões como oportunidades de crescimento. Naquela altura, abordava os seus sonhos de cantar no Coliseu de Lisboa e na Super Bock Arena (em janeiro de 2024), além de frisar as aspirações internacionais no Reino Unido e no Brasil.