O Instituto +Liberdade lança exposição sobre o 25 de Novembro em mais de 250 escolas, cerca de 200.000 alunos.

“Depois de ter sido inaugurada em 2022 na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a exposição 25N chega este ano a mais de 250 escolas, incluindo ilhas e 8 escolas portuguesas no estrangeiro (em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Macau), estando também patente em dois espaços exteriores: no Porto (Jardins do Palácio de Cristal) e em Lisboa (Praça do Município), com o apoio das respetivas Câmaras Municipais”, diz o Instituto, em comunicado, enviado às redações.

A revolução de 25 de abril de 1974 “abriu as portas para a instauração de uma democracia pluralista em Portugal”.

Depois, “seguiu-se um período de transição com forte turbulência política e social, que culminou a 25 de novembro de 1975. Este período, conhecido como Processo Revolucionário em Curso (PREC), é o mote para a exposição 25N, produzida pelo Instituto +Liberdade, que relata os principais episódios ocorridos durante estes 19 meses”.

A 25 de novembro de 1975 “evitou-se um golpe de forças radicais, travado por forças militares democráticas, o que permitiu a instauração de uma democracia pluralista em Portugal, cumprindo-se os valores de Abril. No entanto, uma parte significativa da população portuguesa desconhece esta tentativa de golpe, executada a 25 de novembro de 1975. Dada a importância desta data para a implementação de uma democracia pluralista em Portugal, o Instituto +Liberdade projetou e desenvolveu esta exposição, com o objetivo de informar a sociedade civil”, diz ainda a nota.

André Pinção Lucas, Diretor Executivo do Instituto +Liberdade, destaca que “considerando a sua relevância na história da democracia portuguesa e a aproximação da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, acreditamos que é essencial recordar e refletir sobre este período da nossa história, valorizando o conhecimento como um instrumento fundamental para a preservação da nossa democracia e da liberdade”.

Acrescenta que “é a maior iniciativa realizada em prol do 25 de Novembro, algo absolutamente ímpar e com um enorme alcance e impacto junto da sociedade civil e dos mais jovens.”

“25N é uma exposição bastante visual, com textos curtos, fotografias e QR Codes que remetem para vídeos da época, tornando-a ainda mais interativa e apelativa para os visitantes. É composta por 16 painéis, que abordam os principais momentos deste período conturbado da nossa história: a formação dos partidos depois do 25 de abril, o 11 de março, a reforma agrária, as nacionalizações, o verão quente, entre muitos outros momentos marcantes, que culminam no 25 de novembro de 1975”, diz ainda o comunicado.

A exposição é lançada a 24 de novembro em Lisboa, e a 25 de novembro no Porto. Além disso, estará patente em mais de 250 escolas, sendo que a maioria das escolas já tem a exposição patente, e estará disponível até meados de dezembro.

As datas poderão variar em alguns estabelecimentos de ensino, de modo a conciliar com outras atividades curriculares (por exemplo, algumas escolas optaram por apresentar a exposição em abril de 2024, em simultâneo com as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril).