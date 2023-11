O ministro dos Negócios Estrangeiros já está em Israel. João Gomes Cravinho vai reunir-se esta sexta-feira com os homólogos de Israel e da Palestina, num momento em que se vive "alguma esperança", com o início da pausa humanitária e a libertação de reféns.

"O grande objetivo é dar continuidade aos contactos que tenho vindo a manter com os meus colegas de Israel, Palestina, e também Jordânia e Egito, desde o dia 7 de outubro", disse o ministro à agência Lusa.

"Esta sexta-feira estamos perante uma situação de alguma esperança, temos uma trégua - esperamos -, temos o início - esperemos -, de troca, libertação de reféns", acrescentou.

Esta sexta-feira, o ministro português e a homóloga eslovena reúnem-se com o chefe da diplomacia palestiniana, Riyad al-Maliki, e terão um encontro com o primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh, em Ramallah, na Cisjordânia.

O dia de sábado será dedicado ao "diálogo sobre a situação atual e as perspetivas de paz na região com dois parceiros regionais de relevo - Jordânia e Egito".